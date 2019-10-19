عودة للانتصارات.. ملخص مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري.. فيديو

عاد نادي الزمالك لطريق الإنتصارات ، بالفوز على المقاولون العرب ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.





أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول في الدقيقة 12 بعد ما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.





ونجح فرجاني ساسي فى إدراك التعادل للزمالك بعدما تلقى تمريرة من ضربة ركنية سددها برأسه سكنت شباك حارس ذئاب الجبل.





وفي الدقيقة 34 أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من مجهود فردى سكنت شباك حارس ذئاب الجبل، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وتحقيقه ثالث انتصارته في الدوري هذا الموسم.





وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة الترتيب مؤقتًا، متفوقًا على النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط



