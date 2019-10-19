نقابة المحامين تتابع حالة عضوة أصيبت بنزيف في المخ

أوفد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور عصام السيد، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، برفقة ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، لمتابعة حالة عبير مصطفى، المحامية بالنقض، والوقوف على آخر تطوراتها بمستشفى كليوباترا، بمصر الجديدة.





وأكد ماجد حنا، أنه قد التقى خلال زيارته للمحامية في المستشفى، عاطف شوقى المحامى، وأسرة الزميلة، واطلع الطبيب المرافق على الحالة الصحية، وعلى جميع ما تم لها من عمليات، وما تتلقاه من علاج، واتضح أنه ليس بالإمكان نقلها من المستشفى في الوقت الراهن.





وأضاف حنا، أن الزميلة أجريت لها عملية بالمخ قام بها الدكتور محمد المشد، أحد أكفأ أطباء المخ والأعصاب في مصر، وقد وجه النقيب العام بنقلها إلى أي مستشفى بمصر يمكن أن تساعد فى تحسين حالتها.





وأوضح: أن العملية التي أجريت للزميلة عملية كبرى، وصعبة جدا، ودقيقة للغاية بالمخ، ولايمكن بالتالي نقلها حاليا، مشيرا إلى متابعة الحالة أولا بأول، متمنيا لها الشفاء العاجل.



