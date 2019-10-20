اهتم بصحتك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات برج العقرب ليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ، وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى



مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى



القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى



الصحة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام أنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى



