اليوم .. محافظة القاهرة تسلم عقود التقنين لمستثمري شق الثعبان

تعقد محافظة القاهرة اليوم اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.



ويعقب المجلس حفل توزيع عقود تقنين أوضاع لعدد من مستثمرى منطقة شق الثعبان ، وعدد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144.



هذا وتعمل محافظة القاهرة على قدم وساق لسرعة الانتهاء تطوير منطقة شق الثعبان ونقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.



وأوضح اللواء خالد عبد العال أن ذلك يتم من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض، مشيرًا إلى أن المنطقة الواقعة حاليًا شرق طريق الاوتوستراد تمتد بعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادي دجلة على مساحة 6.5 مليون متر مربع.



كما سلم المحافظ 11 عقد تمليك لمستثمري المنطقة بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ يونيو الماضي ، حيث تسلموا عقود رسمية موثقة، في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، والتي تضم حوالي 1907 مصانع وورش ، يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات في إطار خطة تطوير المرافق والخدمات في المنطقة.



وقال عبد العال، إن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، وجعلها من أوائل مناطق صناعة الرخام عالميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن "الرئيس وجه بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية، وتقوم المحافظة حاليًا باستكمال المرافق "مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق"، وإنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية بطول 8 كيلو مترات ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة".



وأكد محافظ القاهرة على إعداد الاسلوب الامثل للتخلص من المخلفات الصناعية وإلزام كافة الورش والمصانع بإنشاء غرف ترسيب داخل كل مصنع لمعالجة المخلفات قبل صرفها على شبكة الصرف الصحي.



وأوضح محافظ القاهرة إن منطقة شق الثعبان منطقة صناعية واعدة بكل لمقاييس؛ مشيرا إلى أنها تضم 18 مليار جنيه استثمارات وتصدر بحوالى 500 مليون جنيه سنويا،وأنها رابع منطقة على مستوى العالم في تصدير الرخام مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ.



وأعلن اللواء خالد عبد العال أنه قرر منح مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتي منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر،لسداد مستحقات المحافظة وأنه حال عدم الالتزام فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام.



وأضاف المحافظ أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتي نهاية العام الجاري للعرض علي اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه.

