بحبك وبموت فيك.. رسالة غريبة من شقيقة محمد رمضان على الهواء.. فيديو

وجهت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، رسالة لـ شقيقها على الهواء قائلة: "بحبك وبموت فيك .. قسمًا بالله لما الدنيا بتكون سوداء فى عيني ابص له بس بنسى كل حاجة" .



وأضافت شقيقة محمد رمضان، خلال حوارها، ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن محمد رمضان شعاع طاقة ايجابية لها ولكل من يتابعه.



وأشارت، شقيقة محمد رمضان، إلى أن، محمد رمضان هو الداعم الإيجابي لها فى الحياة، والعمل وكل شئ، وأن شقيقها يقدم أعمالا تبعث طاقة إيجابية وتشجع الشباب على النجاح .



وتابعت شقيقة محمد رمضان، أن "محمد رمضان غير مسؤول عما يتم فهمه بالغلط، مشيرة إلى أن رمضان يقدم أعمالا ممتازة، لمن يفهمه صح" .

