Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحبك وبموت فيك.. رسالة غريبة من شقيقة محمد رمضان على الهواء.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:11 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
توك شو
وجهت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، رسالة لـ شقيقها على الهواء قائلة: "بحبك وبموت فيك .. قسمًا بالله لما الدنيا بتكون سوداء فى عيني ابص له بس بنسى كل حاجة" .

وأضافت شقيقة محمد رمضان، خلال حوارها، ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن محمد رمضان شعاع طاقة ايجابية لها ولكل من يتابعه.

وأشارت، شقيقة محمد رمضان، إلى أن، محمد رمضان هو الداعم الإيجابي لها فى الحياة، والعمل وكل شئ، وأن شقيقها يقدم أعمالا تبعث طاقة إيجابية وتشجع الشباب على النجاح .

وتابعت شقيقة محمد رمضان، أن "محمد رمضان غير مسؤول عما يتم فهمه بالغلط، مشيرة إلى أن رمضان يقدم أعمالا ممتازة، لمن يفهمه صح" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد دياب يوجه رسالة لتامر حسني عقب انتهاء حفلة الساحل

السبت.. انطلاق برنامج الباشا تاجر على قناة الحدث اليوم

حبيب قلبي وبموت فيه.. رسالة غريبة من مذيعة على الهواء.. فيديو

موجز السوشيال ميديا .. الممر يتصدر تويتر ..رسالة غامضة لـ محمد رمضان ..إعلان جديد يجمع عمرو دياب ومحمد صلاح

الليلة.. شقيقة محمد رمضان على قناة الحدث

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها

نجم الزمالك: هدف المقاولون في مرمانا "سرقة" .. فيديو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو

تعليم كفر الشيخ تكشف تفاصيل جديدة في واقعة حبس هيام في المدرسة

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور