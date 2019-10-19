اختيار سفير السويد ممثلا لمبادرة "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين"

قام سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مصر باختيار سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش وسفير السويد يان تيسليف، كممثلين لمبادرة "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".



يتعاون السفيران مع الشركاء المصريين لدعم الجهود المبذولة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة حيث تم إطلاق المبادرة في مقر إقامة سفير السويد.



وشارك في إطلاق المبادرة كل من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، ووزيرة السياحة ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتورة عزة العشماوي، والفنانة يسرا، وبطلة تنس الطاولة هنا جودة.