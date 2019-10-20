القابضة للسياحة: نعكف على تطوير 5 من أصولنا خلال العام المقبل



كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة عن تطوير قرية مجاويش وافتتاح المرحلة الأولي منه خلال أول 3 شهور من العام المقبل وتطوير فندقي رومانس الإسكندرية وبورسعيد.



وأشارت إلي أن شركتها تسعى لتطوير فندق سفير دهب باستثمارات تصل لـ170 مليون جنيه وسيتم افتتاحها في نهاية العام المالي الجاري.



كانت الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق قد حقق إيرادات قيمتها 497 مليون جنيه و أرباح بلغت 176.4 مليونا بنهاية العام المالي الماضي إذ تستهدف رفع إيراداتها لـ 945.3 مليون جنيه و أرباح بـ 85.1 مليونا بنهاية العام المالي الجاري.



تعكف الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، علي تطوير 5 من أصولها المختلفة بـ 5 مدن مختلفة خلال العامين الحالي والمقبل.