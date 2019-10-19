محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة طهطا

أعلن محمد عبدالسميع ،المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طهطا غدا ،في أولي جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .





وتضم القائمة كلا من :

محمد رمضان - محمد السيد مزيكا - محمد ممدوح عفروتو - ايهاب فؤاد - احمد سيد دحروج - محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد البهى - مؤمن راضى - محمد ممدوح - محمد خلف - محمد منصور حنطور - مصطفى شلبى -

على الفرارجى - محمود كمال بالو - محمد عبدالفتاح العندليب - محمد بركات كاستلو - طاهر محمد - احمد ترك .



