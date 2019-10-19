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رياضة

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة طهطا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:23 م
فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط
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رباب الهوارى
أعلن محمد عبدالسميع ،المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طهطا غدا ،في أولي جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

وتضم القائمة كلا من :
محمد رمضان - محمد السيد مزيكا - محمد ممدوح عفروتو - ايهاب فؤاد - احمد سيد دحروج - محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد البهى - مؤمن راضى - محمد ممدوح - محمد خلف - محمد منصور حنطور - مصطفى شلبى - 
على الفرارجى - محمود كمال بالو - محمد عبدالفتاح العندليب - محمد بركات كاستلو - طاهر محمد - احمد ترك .

ويفقد بترول أسيوط جهود " حسام منصور بيرلو " هداف ديروط وسوهاج السابق فى اولى مباريات الدورى امام طهطا وذلك بعد تعرضه للإصابة فى مران الأمس بكدمة فى الانكل .
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