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تعليم

التعليم: توعية التلاميذ بأهمية النظافة المدرسية بحملة آخر خميس من كل شهر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
توعية الطلاب بأهمية
توعية الطلاب بأهمية النظافة المدرسية
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، توصي بالتنبيه على جميع المدارس على مستوى جميع الادارات التعليمية بضرورة الاهتمام بالنظافة المدرسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات التعليمية ، أنه لابد وأن يتم الالتزام بهذا الامر من خلال تعاون كلا من فريق الروضة والاطفال وادارة المدرسة وكذا المدارس الابتدائية والاعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاهتمام بتجميل المدرسة كمجتمع صغير وتكثيف التوعية للتلاميذ واعداد انشطة تعليمية متنوعة لحملة نظافة كل خميس من اخر كل شهر

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بضرورة تنفيذ هذه التعليمات وارسال تقارير وصور موثقة لما تم اجرائه بهذا الشأن شهريا إلى وزارة التربية والتعليم بالبريد الالكتروني.
التعليم: توعية التلاميذ بأهمية النظافة المدرسية بحملة آخر خميس من كل شهر
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