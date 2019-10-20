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مرأة

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:11 ص
صدى البلد
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آية التيجي
استضاف موقع "صدى البلد" الفنانة ريم البارودي، وظهرت خلال الندوة بإطلالة انيقة وناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

وارتدت ريم البارودي جمبسيوت باللون الأزرق، بحزام من نفس اللون على منطقة الخصر، وهو ما أبرز من رشاقتها، وتلائم اللون الأزرق مع لون بشرتها.

وأبرزت ريم البارودي ملامحها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، مع السموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، فيما اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وأبرزت ريم البارودي إطلالتها بارتداء بعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين، مع سلاسل ذهبية بسيطة حول عنقها، فيما اكملت الإطلالة بحقيبة باللون البينك بودر، مع حذاء من نفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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