خلال اجتماعات الخريف بواشنطن .. صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر الاقتصادية .. وطارق عامر الأفضل على مستوى العالم

جلوبال فاينانس تكرم طارق عامر

مدير صندوق النقد لـ طارق عامر: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مثالا يحتذي

كرمت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بمناسبة اختياره ضمن أفضل 21 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019" وفقًا لتقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.وأقامت المجلة العالمية احتفالًا كبيرًا لتكريم المحافظين الـ 21 الذين تم اختيارهم بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وذلك وفقًا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهود المحافظين في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.ومن بين من ضمتهم قائمة التكريم بجانب طارق عامر، محافظو البنوك المركزية في كل من أستراليا، والكويت، والمكسيك، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبي، والسعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وشيلي.وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.والتقي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، مع كريستالينغ جورجيينا، مدير الصندوق الجديد، علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين "اجتماعات الخريف 2019" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وأجري " عامر" مناقشات مع "جورجيينا" حول الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر علي مدار الـ 4 سنوات السابقة والتي تزامنت مع إجراءات تحرير سعر الصرف.وأشادت مدير الصندوق بتنامي حجم الاحتياطي النقدي للبلاد وانحسار معدلات التضخم، مؤكدة أن برنامج مصر مثالا يحتذي به إذ أنه محل تقدير واهتمام من جانب إدارة الصندوق ويعكس جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد بنتائج فاقت التوقعات.كان عامر سبق له إلقاء كلمة مصر خلال اجتماعات الصندوق مستعرضا الإجراءات الحكومية والجهاز المصرفي المصري خلال الفترات السابقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والالتزام بمحددات الشمول المالي والتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة المثلي من الخدمات المصرفية المتطورة للحكومة والمتعاملين معها و السيطرة علي التضخم وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.