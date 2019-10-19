أغانى أم كلثوم تشعل موسم الرياض | شاهد

داخل الرياض.









نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه السعوديون أثناء احتفالهم على شاطئ البحر الأحمر مستمعين لاغانى سيدة الغناء العربي كوكب الشرق، ام كلثوم.وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :بالتوفيق - احلى روقان - تبارك اللهويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر، وأكد تركي آل الشيخ أنه سيكون أكبر موسم فى المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة