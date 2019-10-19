Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغانى أم كلثوم تشعل موسم الرياض | شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه السعوديون أثناء احتفالهم على شاطئ البحر الأحمر مستمعين لاغانى سيدة الغناء العربي كوكب الشرق، ام كلثوم.

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بالتوفيق - احلى روقان - تبارك الله

ويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر، وأكد تركي آل الشيخ أنه سيكون أكبر موسم فى المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة
داخل الرياض.


  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى ال الشيخ: هنجيب مكة محمد صلاح تغني موسم الرياض.. والجماهير: الله يحفظها

تركى آل الشيخ ينشر فيديو لأحد المواهب ويطلب منه التواصل معه .. شاهد

عاصمة الجمال..دوللى شاهين تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة..شاهد

بـ فستان مكشوف.. دوللي شاهين تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

بعد هزيمة فريقه.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا لإلغاء تسلم جائزة المباراة.. شاهد

ترشيحاتنا

ميتشو يكشف السبب الرئيسي وراء عدم الدفع بـ أشرف بن شرقي

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

شاهد.. عمرو أديب تعليقا على خطاب نصر الله: كلامه متناقض

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية

الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور