لحماية الفقراء.. طلب إحاطة واستجواب للحكومة.. نائب: نحتاج لمعرفة سياسة الدولة في مواجهة ارتفاع معدلات الفقر

طلب إحاطة للحكومة بسبب ارتفاع معدلات الفقر

زيادة معاش تكافل وكرامة والدعم التمويني

5 محددات من البرلمان للنزول بمعدل الفقر

أثار التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومؤشر الفقر الذي أخذ في الارتفاع حتى وصل إلى 32.5%، استياءً بين أعضاء البرلمان، فقرروا التحرك من خلال أدواتهم البرلمانية، بين طلبات الإحاطة والاستجوابات، وذلك لتقديم الدعم لهم.النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، حول ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى ٣٢.٥٪ ؜حسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء.وقال النائب عمرو الجوهري، إنه من الضرورة أن تقدم الحكومة برامج حماية اجتماعية لهذه الفئات التي تدخل تحت خط الفقر، وخطة لكيفية الوصول لهؤلاء المواطنين.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه يجب وضع خطة أيضًا للعمل على توفير موارد لزيادة الدعم للمواطنين الأكثر فقرا وتقديم برنامج حماية مختلف عن الذي تقدمه الحكومة.وعلق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب النائب عمرو الجوهري، قائلًا إنه قدم للحكومة مجموعة من النقاط الرئيسية التي يمكن من خلالها النزول بنسب الفقر في مصر، بعدما ارتفعت إلى 32.5%، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.وأوضح النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم هذه النقاط هي مراجعة أسعار السلع التموينية والكهرباء، والبنزين، خاصة أن محددات النقطتين الأخيرتين تراجعت بنسبة كبيرة، وهما الدولار وأسعار النفط العالمية، إلى جانب معاش تكافل وكرامة .وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك 2 مليون أسرة تحتاج للدعم، ويجب إجراء قياس أثر، إلى جانب نقطة خامسة رئيسية للنزول بمعدلات الفقر وهي تعميم التأمين الصحي الشامل.وأضاف النائب محمد بدراوي أن الخمس نقاط سالفة الذكر، تعتبر خطة قصيرة المدى، لكن هناك خطة متوسطة وطويلة المدى، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدلات الفقر، ويجب معالجتها.وقال عضو مجلس النواب إن الخطة طويلة المدى تتمثل في مواجهة الأمية والزيادة السكانية، لأنهما أخطر شيء يؤثر في معدلات الفقر، والأبحاث أثبتت ذلك.ولم يكتف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بذلك، فأعلن عن تقدمه باستجواب للحكومة، بسبب ارتفاع نسب الفقر إلى 32.5%، وفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وقال النائب محمد بدراوي، إن هناك استجوابا سيوجه للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع نسب الفقر بمعدل كبير، وصل إلى 32.5 %، وما خطتها لمواجهة هذه النسب المرتفعة في معدلات الفقر.