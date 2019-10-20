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عمال ومرممو توابيت خبيئة العساسيف: طلعنا التوابيت بأيدينا.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
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هاني حسين
أجرى الإعلامي أحمد موسى لقاءات مع العمال والجنود المجهولين الذين كانوا وراء اكتشاف توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر.

وقال عمرو النوبي رئيس العمال في منطقة العساسيف، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا في الحفر منذ عام 2018 بتوجيهات وزير الأثار ونعمل بنظام الطبقات وعندما ظهر جزء من أحد التوابيت أبلغنا وزير الآثار وتم اكتشاف 30 تابوت".

وتابع عمو النوبي:" نتبع دلائل تظهر تؤكد وجود آثار في تلك المنطقة، وتم اكتشاف تلك التوابيت حديثا يوم الأحد الماضي ولا نعرف مصدر الإشاعات، إحنا طلعنا التوابيت بأيدينا".

ومن جانبه قال سيد فراج فني ترميم، :" مع ظهور الأثر تم استدعاء 18 مرمم آثار ونتعامل مع الأثر قبل استخراجه ونقوم بمجموعة من الإسعافات الأولية للأثر ونتابع عملية النقل من الأرض إلى مكان تكملة الترميم، وقمنا بعملية تقوية لكل القشور والنقوش".

وأكمل محمد صلاح أخصائي ترميم، :" لم نتوقع عدد التوابيت وهذا الكشف الأثري يبهر العالم بأكمله، وتم الترميم والاكتشاف بأيادي بعثات أثرية مصرية".
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