نجم الزمالك: هدف المقاولون في مرمانا "سرقة" .. فيديو

أكد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أن كثرة المؤجلات في الدوري تسبب أزمة للاعبين.



وأضاف زيزو في تصريحات عبر أون سبورت إن فريقه يستحق الفوز على المقاولون العرب، خاصة أن الفريق كان هدفه تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع اف سي مصر.



وتابع: "هدف المقاولون كان سرقة، في لحظة عدم تركيز، ولكننا نجحنا في العودة بشكل سريع".



واختتم: "نستطيع تجهيز أنفسنا لأي مباراة حتى لو كانت غدا، ولكن كثرة التأجيلات مشكلة، ونتمنى انتظام الدوري".

