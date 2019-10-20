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إطلاق اسمه على أحد الكويكبات.. تكريم الباز بمؤسسة الحلم الإفريقي.. والعالم المصري يؤكد: مصر مفتاح القارة السمراء.. العلميين تعلن عن ثلاثة مشروعات للتنمية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
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محمود نوفل
فاروق الباز :
  • إن أفريقيا هى منبع مصر وبالتالى وجب علينا تبادل المحبة مع البعض
  • هناك دعمًا قويًا من الدول الإفريقية لمصر

أحد المستثمرين :
  • هناك توجه دولي للاستثمار فى أفريقيا
  • أفريقيا أولى بثرواتها بدلا من تصديرها للخارج

نقيب العلميين :
نسعى لإقامة مؤسسة استكشاف إفريقية لتقييم الموارد الطبيعية الافريقية

كرمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، السبت، العالم المصري الدكتور فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على كويكب من قبل وكالة ناسا للفضاء، لجهوده وما قدمه في مجال علوم الفضاء.

وحضر حفل التكريم أكثر من 10 سفراء للدول الإفريقية في مصر وحضور كبير من نقابة العلميين أحد المشاركين في التكريم، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.

وأكدت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، أنه تم فتح نقاش واسع بين الدكتور فاروق الباز والسفراء ونقابة العلميين ورجال الأعمال حول ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، بصفته أيضا رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة الحلم الإفريقي 2063.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على دعم ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، لما لها من أهمية في دعم مسيرة التنمية والاستثمار، موضحة أن الدكتور فاروق الباز سيطرح رؤيته حول هذه الملفات وكيفية مواجهة أزماتها

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن حتشبسوت تحدثت عن بعثة دبلوماسية لاثيوبيا، الأمر الذي يدل على مكانة مصر فى الشمال الشرقي لأفريقيا، فضلا عن اعتبارها مفتاح أفريقيا.

جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، بشأن إطلاق اسم الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على كويكب مكتشف حديثا وذلك تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وتابع "الباز" أن أفريقيا هى منبع مصر وبالتالى وجب علينا تبادل المحبة مع البعض، فضلًا عن دعم الدول الإفريقية، قائلًا: "إن مصر بحكم موقعها، فإنه ستدعم إثيوبيا وستقول على العين والراس بناء سد ليس ذلك فقط ولكننا نحن نبنى السد حيث إن مصر تربطها روابط الأخوة مع الدول الأفريقية".


وأكد "الباز" أن هناك دعمًا قويًا من الدول الإفريقية لمصر كما أنه يرفع من مقام مصر فى كافة المحافل والبلاد الأجنبية.

وقال السيد فايد أحد المستثمرين فى افريقيا، أن هناك توجه دولي للاستثمار فى أفريقيا، وخاصة أن القارة منجم المادة الخام لأى صناعة، لافتا إلى أن أفريقيا أولى بثرواتها بدلا من تصديرها للخارج.

وتابع فايد أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها ما يقرب من 52 دولة أفريقية، ستتيح حرية التجارة البينية بين هذه الدول وخاصة أن هناك مايقرب من وجود 90 فى المائة من الإعفاء الجمركي للمنتجات.

قال السيد عبد الستار نقيب العلمين، إن النقابة تطرح ثلاثة مشروعات من اجل التواجد المصري في أفريقيا، حيث يتمثل المشروع الأول فى قيادة حملة فى مجال التعليم بكل مستوياته، فضلا عن تبنى تدريب الخبراء في كافة التخصصات التي تحتاجها دول القارة.

وتابع عبد الستار، أن المشروع الثانى يتمثل فى تطبيق آلاف براءات الاختراع المنتجة فى القارة الأمر الذي يساهم فى امتلاك التكنولوجيا التى تغنى القارة عن دفع تكلفة باهظة لدول من خارج القارة.

أما المشروع الثالث فأكد نقيب العلميين انه يتضمن إقامة مؤسسة استكشاف إفريقية لتقييم الموارد الطبيعية الافريقية، تقييما علميا دقيقا يحقق جذب للممولين والمستثمرين فى كل قطاعات التنمية.

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