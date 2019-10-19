الزراعة: تصدير 1500 طن عسل سنويا.. فيديو

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الهدف من تنظيم أول مهرجان لعسل النحل فى مصر، هو كشف القيمة الحقيقية للعسل، موضحة أن العسل لا يوجد به مادة حافظة وآمن على صحة الجميع.



وأضافت، نائب وزير الزراعة خلال حوارها، ببرنامج " الباش تاجر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي أحمد دياب أن مصر تصدر 1500 طن فى العام، وهناك زيادة فى الفترة المقبلة، فى ظل وجود الإخوة العرب.



وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن إنتاج مصر من العسل يزيد، وخلال الفترة المقبلة، سيرتفع أكثر.



وأوضحت نائب وزير الزراعة ، أن مهرجان اليوم يساهم فى فتح قنوات جديدة لتصدير النحل.

