تصنيع 2000 أتوبيس بالاتفاق مع الصين.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود توطين صناعة النقل في مصر.. إشادة برلمانية: تقلل من نسبة التلوث في الجو.. وتساهم في تخفيض أسعار تعريفة المواصلات

السيسي يوجه بمواصلة توطين صناعة النقل في مصر

صناعة البرلمان تكشف أهمية إنتاج 2000 أتوبيس نقل عام بشراكة صينية

بشرى للمصريين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن انخفاض أسعار تعريفة المواصلات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلًا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.وفي ذلك الإطار، عرض وزير الإنتاج الحربي نتائج زيارته للصين والتي تضمنت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر، بهدف التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر، وكذا نتائج زيارته لدولتي الإمارات وبيلاروسيا، والتي هدفت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.ووجه االرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع، مشددًا في هذا الإطار على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، ونقلها إلى مصر، لتعظيم الفائدة التي تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية.وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإنتاج الحربي أوضح خلال الاجتماع أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر تتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أوتوبيس خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل أخرى للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي، موضحًا أن المرحلة الثانية ستكون للأتوبيسات الضخمة التي تبلغ سعتها 180 راكبًا.وأشار الوزير إلى أنه تم كذلك التباحث مع الجانب الصيني حول إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للتواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.وعرض الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي كذلك نتائج زيارته إلى دولة بيلاروسيا لمناقشة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين في مجالات متعددة، منها إنتاج المعدات الزراعية والشاحنات وتصنيع الجرارات ومحركات الديزل والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.كما تضمنت زيارة وزير الإنتاج الحربي لدولة الإمارات زيارة مجمع "توازن" الصناعي بمدينة أبو ظبي، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة في ذلك المجمع الصناعي، حيث تم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المختلفة بين الشركات العاملة في المجمع الإماراتي وشركات الإنتاج الحربي في مصر، وكذا التعرف على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة في مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المكملة لها.أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في التوجيه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبري الشركات العالمية وتعميق الإنتاج المحلي، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، هذه الاتفاقية التي تمت بين مصر والصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وتتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات ، خير دليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح في النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المف الصناعي.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تحاول أن تقدم حلول فعالة لتحسين الصناعة في مصر والحفاظ على البيئة وتقليل نسبة التكدس في الشارع المصري، لافتًا إلى أن أحد وسائل حل مشكلة الازدحام في مصر هي تحسين شبكة النقل العام وانتاج أتوبيسات نقل عام صديقة للبيئة حيث أن هذه الأتوبيسات تقلل من بعثات ثاني اكسيد الكاربون مما ينتج عنه انخفاض في معدل الحرارة والتلوث الجوري والحد من انتشار الأمراض.أكد النائب أن خلال الايام القادمة سيتم افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية بجهود الدولة في محافظة أسوان، وذلك ضمن الخطة التي تسير بها الحكومة في التخفيف من استخدام الكهرباء واستخدام بدائل أخرى عنها، مؤكدًا أن التوسع مع دولة الصين في إقامة مشروع لانتاج الالواح دليل قوي على خطة الدولة في ذلك الأمر.كما توقع حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض في أسعار تعريفة المواصلات بعد الاتفاقية التي تمت بين مصر والصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وتتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، إضافة إلى توفير ملايين فرص العمل.وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صناعة البناء تشترك بها 90 صناعة، وصناعات السيارات مثلها تمامًا حيث أن هناك صناعات مغذية لصناعة السيارات من أول الاكصدام الامامي للسيارة إلى الخلفي، بالإضافة إلى الآلات الأخرى داخل السيارة وذلك يوفر العديد من فرص العمل الجديدة للشباب.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك خطة واضحة وقوية من الحكومة تستهدف الاهتمام بالملف الصناعي، وخير دليل على ذلك ما قامت به من جذب المستثمرين خلال الفترة السابقة من خلال تقديم تسهيلات لهم عبر القانون الاستثمار الجديد مما دفع شركة مرسيدس وتويوتا بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الصين في المجالات الصناعية في مصر.