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رياضة

تعرف على نتائج أكاديمية الأهلي فى الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
افتتحت فرق أكاديمية النادى الأهلي لكرة القدم، مواليد 2010,2009,2008 ,2007 مشوارها فى بطولة منطقة القاهرة على ملاعب النادي بمدينة نصر حيث اسفرت مباريات الجولة الأولى للبطولة عن النتائج التالية..

أهلي 2010 بمدينة نصر فاز على نظيره 15 مايو بأربعة اهداف مقابل ثلاثة فى حين فاز أهلي زايد 2009 على شباب البساتين بهدف مقابل لا شئ.

كما فاز أهلي زايد 2008 على حلوان الرياضى بأربعة اهداف مقابل هدف ، وفاز الأهلى 2007 على توشكا بهدفين مقابل لا شئ.

فى حين تعادل أهلي مدينة نصر 2009 ,بدون اهداف مع شباب حلوان كما تعادل أهلي مدينة نصر 2008 بدون اهداف مع النيل للأدوية.
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