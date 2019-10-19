أول استقالة في الحكومة اللبنانية بعد مظاهرات بيروت

نقلت قناة "العربية" عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إعلانه تقديم وزراء حزبه استقالاتهم من الحكومة اللبنانية.



وقال جعجع "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات، ولم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات".



وأصاف جعجع أن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.



وتطورت مطالب المحتجين في لبنان من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى استقالة الحكومة وإسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.



وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك وماسنجر وغيرها.