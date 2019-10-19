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توك شو

"الري" تكشف تفاصيل توصيل المياه لـ 400 ألف فدان في سيناء.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:27 م
زراعة سيناء
زراعة سيناء
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خالد محيي الدين
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مشروع تنمية سيناء يعد من أهم المشروعات الزراعية في مصر، من خلال توفير مصادر مائية من المياه المعالجة، حصاد الأمطار، المياه الجوفية والنقية.

وتابع "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك الكثير من الشائعات أثيرت حول ضخ مياه بترعة الشيخ جابر، لافتا إلى أن تلك المياه هي صرف زراعي مناسبة وذات نوعية جيدة ومختلطة مع المياه النقية.

وأضاف، أنهم قائمون على توصيل تلك المياه لاستصلاح أراضي سيناء، والتي ستصل لما يقارب الـ400 ألف فدان.
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