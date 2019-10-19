ما تخديش بنط على حسابي.. مشادة كلامية ببن نجيب ساويرس ونيكول سابا.. تفاصيل

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".





وعبّرت الفنانة نيكول سابا، عن غضبها من التغريدة قائلة:"والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو".



