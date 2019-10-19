تتسلم الميدالية الذهبية.. سحر طلعت تفوز بالمركز الأول في بطولة أعياد أكتوبر للرماية

سلم حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، الميدالية الذهبية، لتتويج نادي صيد الدقى بالمركز الأول للفرق، ببطولة كأس اتحاد الرماية أعياد أكتوبر للكومباك سبورتنج، والتى أقيمت السبت على ميادين الرماية بصيد الدقى، حيث مثلت النادي بالبطولة.





جاء ذلك بمشاركة عضو مجلس ادارة نادي صيد الإسكندرية، محمد السيد عشرة، و عضو مجلس إدارة نادي صيد الدقي، أحمد مجيب عبد الله، وًعضو مجلس إدارة نادي صيد الدقي محمد الشرقاوي.، فيما تأتي مشاركة نادي صيد الإسكندرية للاشتراك في بطولات الاتحاد المصري للرماية بعد توقف عن الاشتراك بقرار مجلس الإدارة.





وتضمنت نتائج البطولة، مركز أول وبطل كأس أعياد أكتوبر حسن القريعي و نادي صيد الدقي ، ومركز ثاني بالفضية البطل كريم عشرة نادي صيد الاسكندرية، ومركز ثالث البرونزية البطل الأولمبي فرانكو دوناتو و نادي الدقي.





أبطال السنيور جاءت الذهبية لياسين العمدة وادي النطرون، ومركز ثاني بالفضية مع تحقيق رقم 25/25 في اللفه الثانية محمد عشرة ونادي صيد اسكندرية، ومركز ثالث بالبرونزية البطل هشام عزيز و نادي الدقي.





وبأبطال الرواد مركز أول بالذهبية البطل جورج نيكولا و نادي الدقي، ومركز ثاني بالفضية البطل برج مشجيان و نادي اسكندرية، ومركز ثالث بطل الدقي، وأبطال فوق السن مركز أول البطل محمد عبد العزيز و الدقي.



