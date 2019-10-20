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حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة
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مروة فاضل
تنظر محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد الشهامة"، والمتهم فيها محمد راجح بقتل الشاب محمود البنا.

البداية عندما تعرضت فتاة لمضايقة في أحد شوارع تلا من شاب يدعي محمد أشرف راجح حيث قام بنهرها والتعدى عليها بالضرب دون تدخل اى شخص واخذ منها هاتفها المحمول ظنا منه انها تملك صور له مع احدى الفتيات بالمدينة.

عاتبه أحد الشباب الأصغر سنا يدعي محمود البنا طالب بالصف الثاني الثانوي علي ما فعله حيث قام بكتابة عبارة علي الفيس بوك بان " من يضرب حرمه فهو حرمه مثلها"،عاتبه محمد راجح علي ما كتبه وهدده بانه سينتقم منه.

اصطحب محمد أشرف راجح اثنين من اصدقائه وتربصوا به في أحد الشوارع حيث قام أحدهم برش مادة حارقة علي عين محمود البنا ليحاول الهرب من محمد راجح وأصدقائه إلا أنهم تتبعوه في الشارع وقام محمد راجح بطعنه بمطواة وسالت دماؤه وسقط محمود غارقا في دمائه وسط الشارع لينقله الأهالي إلى المستشفي فاقدا للوعي جثة هامدة بسبب فقده لكمية كبيرة من الدماء.

هرب المتهم الرئيسي في القضية محمد اشرف راجح بمساعدة بعض من اصدقائه بينما تم القبض علي المتهمين الآخرين في القضية ممن ساعدوه على ارتكاب جريمته وقتل ضحية الشهامة محمود البنا، بينما شيع الآلاف من أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وبعدها ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة وهم مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب وبحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة " مطواة" ، وأكد المتهمون في تحقيقات الشرطة أنه جرى بينهم خلاف تحول إلي مشادة كلامية قاموا علي إثرها بطعن محمود محمد البنا 17 سنة طالب بمطواة بالفخذ الأيسر وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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