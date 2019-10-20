4 ملفات هامة على طاولة مجلس الأطباء الجديد.. 10 سنوات سجن وغرامة عقوبة الاعتداء أثناء العمل.. وأولوية العمل على قانون المسئولية الطبية

الاطباء.. عقوبة الاعتداء أثناء العمل 10 سنوات سجن وغرامة

ايهاب الطاهر: 4 ملفات هامة علي طاولة المجلس حماية الاطباء اولها

الاطباء.. قانون المسؤولية الطبية اولوية عمل للمجلس

بعد انعقاد الاجتماع الاول للمجلس الجديد لنقابة الاطباء، تم تشكيل هيئة مكتب جديدة، والتي ركزت علي اربعة ملفات هامة تخدم المهنة وابنائها.قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، و مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن أول الملفات التي تعمل عليها النقابة، تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.وأكد الزيات، لـ"صدى البلد" أن القانون سيعاقب كل من يحاول الاعتداء علي الأطباء أثناء عملهم أو التخريب في المنشآت الطبية، كالدول المجاورة.وأوضح عضو المجلس، أن العقوبة يجب أن تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، كالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالاضافة إلى غرامة مالية كبيرة.وأشار الزيات إلى أن الطبيب ليس له ذنب في نقص إمكانيات بعض المستشفيات، أو قلة أعداد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال، مضيفا أن هذه المشكلات من اهم الأسباب الاساسية في وقوع الاعتداءات علي الطاقم الطبي.وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الامين العام لنقابة الاطباء، ان المجلس الجديد يعمل علي اربع ملفات هامة، أولها الاعتداءات على الأطباء والمسئولية الطبية والأجور والمعاشات.وأكد الطاهر لـ صد البلد، أن النقابة ستتوصل مع وزيرة الصحة، لتفعيل عدد من الإجراءات، لتقليل مسلسل الاعتداء علي الطاقم الطبي، منها وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى إعتداء مع الإعلان عن وجودها، بالاضافة الي عمل بلاغ عن أى حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.وأضاف أنه يجب تدعيم المنشآت الطبية بعدد من أفراد الأمن المدنى، والحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.وأشار الطاهر إلى أنه يجب عمل شرطه خاصة للمنشآت الطبية، كالمسطحات المائيه، و إنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التى تخلو منها.واوضح الامين العام، أن ملف تطوير التعليم الطبي المستمر سيكون أحد الملفات الهامة التي ستعمل عليها النقابة، بالاضافة الي الضغط علي وزارة الصحة لتحمل تكاليف الدراسات العليا.وقال الدكتور احمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، ان انحياز النقابة الوحيد لمصلحة الاطباء، مضيفا ان الملفات التي يتم العمل عليها قانون المسؤولية الطبية، والتعليم العلمي المستمر لصغار الاطباء.وأضاف السيد لـ صدي البلد، انه يجب التمسك بحقوق الاطباء وعدم التفريط بها من خلال وضع قانون يحد الاعتداء علي الاطباء.وأشار عضو المجلس، إلى ان الاجتماع الاول للمجلس كان لتشكيل هيئة المكتب، وجاري التنسيق لاجتماع اخر.وعقد مجلس نقابة الأطباء أول اجتماع له أمس عقب انتخابات التجديد النصفى وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان.وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالى:نجوى الشافعى- وكيلا للنقابةايهاب الطاهر –امين عامجورج ناشد – أمين عام مساعدمحمد عبد الحميد أمين الصندوقاحمد فتحى امين صندوق مساعدأما اللجان فقد تم اختيار مقرريها وهم :-لجنة مصر عطاء .. مقررها احمد فتحىلجنة المنشآت الطبية .. رشوان شعبانلجنة التحقيق جورج ناشد و احمد السيدالهيئة التأديبية .. أسامة عبد الحى ورشوان شعباناللجنة الإجتماعية .. إيمان سلامة و ابو بكر القاضىلجنة التعليم الطبى .. رانيا العيسوى ونجوى الشافعىلجنة الشباب .. احمد السيدلجنة الاعلام والنشر.. محمود عرفهلجنة الحريات.. محسن عزاملجنة الإسكان.. محمد عبد الحميداللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الاطباء و ابراهيم الزيات مقرر وبعضوية اسامة عبد الحي و ابو بكر القاضي و محمد الاكشر واحمد السيدلجنة النقابات الفرعية .. كريم مصباح ( مقرر اللجنة ) و محمود عرفة ( مقرر مساعد )ولجنة الرواد.. نجوى الشافعيوالهيئة الاستئنافية .. محمد عبد الحميد و احمد السيدولجنة العلاقات ..الخارجية محمد الاكشروالهيئة التأديبية.. اسامة عبد الحي ( رئيس اللجنة ) .. رشوان شعبان ( عضو )ولجنة التحقيق .. جورج ناشد ( رئيس اللجنة ).. احمد السيد ( عضو )