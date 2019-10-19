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أخبار العالم

عضو في مجلس السيادة السوداني: الثورة عكست عظمة المرأة للعالم أجمع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:50 م
عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة في السودان عائشة موسى
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أ ش أ
قالت عضو مجلس السيادة في السودان عائشة موسى إن الثورة السودانية عكست عظمة المرأة السودانية للعالم أجمع مع الرجال وكل شباب السودان.

وأضافت موسى - خلال افتتاحها معرض (صور النساء في الثورة السوانية)، والذي نظمته المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي مساء اليوم /السبت/، بحضور وزير الثقافة والاعلام السوداني فيصل محمد صالح - أن المرأة السودانية أثبتت قوتها الثورية، وقدرتها السياسية، لأنها استطاعت أن تواصل مسيرة نساء عظيمات في تاريخ السودان منذ الاستعمار.

وأشارت إلى أن المرأة السودانية صارعت الحياة في مناطق النزاعات والحروب، والتي تكللت بثورة عظيمة للشعب السوداني.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني إن دور المرأة السودانية في الثورة لم يكن خافيا على أحد، وكانت حقائق تحدث بها العالم أجمع، مضيفا أن المرأة دائما كانت في المقدمة وصاحبة السبق.
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