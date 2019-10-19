اخبار البرلمان | الحقيقة الكاملة لتزوير سن قاتل البنا.. بشرى بشأن إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم السبت 19 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

كشف النائب عبد الحميد الشيخ ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية عن أن محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ"ضحية الشهامة" تنحى عن الترافع فى هذه القضية ، بعد ماعلم أن هذه القضية تحولت إلى رأى عام ، وهو قرار لابد ان يشكر عليه.

كشف النائب عبد الحميد الشيخ ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية عن أن محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ"ضحية الشهامة" تنحى عن الترافع فى هذه القضية ، بعد ماعلم أن هذه القضية تحولت إلى رأى عام ، وهو قرار لابد ان يشكر عليه.

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين ، يعتبر من أهم الأمور التى تشغل المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين ، يعتبر من أهم الأمور التى تشغل المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه قدم للحكومة مجموعة من النقاط الرئيسية التي يمكن من خلالها النزول بنسب الفقر في مصر، بعدما ارتفعت إلى 32.5%، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه قدم للحكومة مجموعة من النقاط الرئيسية التي يمكن من خلالها النزول بنسب الفقر في مصر، بعدما ارتفعت إلى 32.5%، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.





لكن المجلس الأعلى للجامعات رأى أن هناك حاجة لإضافة مادة جديدة على القانون، فوافق في جلسته اليوم السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.









يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، لما له من دور كبير فى الحد من حالة الفوضى والعشوائية في بناء العقارات المخالفة للقانون التى انتشرت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير عام 2011، فى تحدٍ واضح للدولة وللقانون، إلا أن مجلس النواب بدأ يتنبه لمدى خطورة هذه الظاهرة وقام بإصدار القانون للتصدى لحالة الإنفلات فى بناء العقارات بدون رقيب، الأمر الذى يتسبب فى وجود عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى انهيار هذه العقارات والتى تودى بأرواح الأبرياء من المواطنين.









مازالت المنتجات والسلع المغشوسة أزمة تؤرق السوق المصرية، فعلي الرغم من التشريعات التي أصدرتها الدولة للحفاظ على حق المستهلك فإنه لازال هذه المنتجات تضرب الأسواق ومن بين هذه السلع المضروبة التى تحرك ضدها البرلمان هي قطع غيار السيارات.



