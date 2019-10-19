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ديني

علي جمعة يرد على من ينفي مصدر التشريع الرابع.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:42 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبدالله سليم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الذي يقول إنه لا يوجد إجماع في عقيدة المسلمين، هو في الحقيقة يريد الخراب.

وأكد «جمعة» خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن إجماع المسلمين (مثلًا) على عدد الصلوات المفروضة بأنها 5 صلوات، يلغي إمكانية أن يأتي مجتهد ويقول بأنها أكثر من 5 أو أقل، مشيرًا إلى أن هناك من قال إن الوضوء للصلاة يكون بعدها وليس قبلها، وكان الرد عليه بأن إجماع الأمة على أنه قبل الصلاة وليس بعدها، يجعل هذه المسألة لا تحتمل الاجتهاد.

وفند «جمعة» الشبهة بأن هذا الرجل الذي قال إن الوضوء للصلاة يكون بعدها وليس قبلها، استدل بقوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» وأن المعنى الذي فهمه أن «قمتم» فعل ماضي، والفاء في «فاغسلوا» للتعقيب، فيكون المعنى (بحسب فهمه) بعدما تؤدون الصلاة، يجب عليكم غسل الأيدي والأرجل... إلخ).

يذكر أن العلماء استدلوا على أن «إجماع المسلمين» يعد مصدرًا رابعًا من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والقياس، بقوله تعالى: «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)»النساء.
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