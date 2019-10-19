مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة سواء كانت أمام انبي أو الأهلي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.



ومن المفترض أن يحسم اتحاد الكرة موقف مباراة القمة خلال اليومين القادمين إما أن يوافق الأهلي ويلعب مباراة الجونة ومن ثم القمة أمام الزمالك وفي هذه الحالة سيغيب فرجاني ساسي أو أن يرفض الأهلي أي قرار ويستكمل الزمالك جدول مبارياته الطبيعي والمقرر أن يكون أمام إنبي.



وتتخوف جماهير الزمالك من غياب ساسي عن مواجهة الأهلي في حال خوض مباراة القمة قبل مواجهة الزمالك وإنبي في الدوري، خاصة بعدما تأجلت القمة لأسباب أمنية.



ومن الممكن أن يكون هناك قرار مفاجئ بخوض مباراة القمة قبل مواجهة الزمالك وإنبي، خاصة بعدما طالب الأهلي في بيانه الأخير بخوض مباراة الزمالك أولًا قبل خوض أي مباراة بالدوري.



وسيغيب نجم خط الوسط فرجاني ساسي عن مباراة وحيدة فقط، بعد حصوله على انذارين.