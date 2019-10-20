مستشارة بالرئاسة الغينية: اكتشاف خبيئة العساسيف حدث فريد.. والرئيس السيسي مثال يحتذى به

قالت مستشارة وزارية بالرئاسة الغينية، شانتال كولي، إن اكتشاف خبيئة العساسيف فريد من نوعه، مضيفة:" لم أر شيئا مثل هذا من قبل فنحن في القرن الـ 21 ونكتشف شيئا من 3000 عام".



وتابعت شانتال كولي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "العالم باكمله مهتم بمصر، ومصر اكتشفت الخبيئة بمفردها و بأيادي مصرية وهذا أمر رائع"، مضيفة:" مصر متعمقة في مجال الآثار وتعطي درسا للعالم".



وأردفت شانتال كولي:" مصر تسير على الطريق الصحيح ، وتأخذ الأفضل في كل مكان في العالم وتعمل على توظيفه في عملية التطوير والبناء داخل مصر".



واستطردت شانتال كولي:" الرئيس السيسي مثال يحتذى به في أفريقيا ونموذج يرغب اي شخص في التعامل معه، وكل فرد في أفريقيا يحترم مصر، والرئيس السيسي جعلنا فخورين كوننا أفارقة، وجعلنا نثق في بعضنا البعض بشكل اكبر، ومصر قادرة على تطوير افريقيا بأكملها".

