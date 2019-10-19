نجم الزمالك يكشف عن تفاصيل إصابته فى مباراة المقاولون بالدوري

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك عن إصابته في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري التي أقيمت على ملعب السلام.



وأكد اللاعب أن إصابته عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسيخضع غدا لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وفاز الفريق الأبيض على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجلهما فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم الدوري.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب السلام.

