جهود متواصلة .. أسوان تستعد لأسبوع الجامعات الإفريقية

جهود متواصلة وملحمة عمل مستمرة تشهدها جامعة أسوان خلال الفترة الحالية للإستعداد الكامل والجيد لإنجاح فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية الأول الذى ينطلق اليوم الأحد 20 أكتوبر ويستمر حتى 25 أكتوبر الجارى .



يستعرض " صدى البلد " آخر هذه الجهود حيث قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بتفقد المنشآت الجديدة التي سيتم إفتتاحها اليوم على هامش الفعاليات.



أكد الدكتور أحمد غلاب أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والإجتماعية والعلمية التى سوف تقام طوال أيام المهرجان ويتم تنظيمها على مجمع ملاعب الجامعة الجديد وعلى المسرح المغطي والمكشوف .



وأوضح أحمد غلاب أنه تم تطوير مدخل الجامعة أيضًا ليبدو فى أبهى صوره أمام المشاركين من مختلف الدول الإفريقية ، علاوة على وضع إعلام الدول المشاركة فى مدخل الجامعة للترحيب بجميع المشاركين من أشقائنا الأفارقة .



قال الدكتور محمد صبحي حسانين بأن المكسب الحقيقى لجامعة أسوان من إقامة هذا الأسبوع هو الطفرة الكبيرة التي تحدث في البنية الأساسية ، لأن المناسبات المختلفة تقام لفترة معينة وتنتهي ، ولكن تبقي البنية الأساسية لكى تستفيد منها أبناء جامعة أسوان مستقبلًا ، هذا بالإضافة إلى المكاسب الأخرى التى ستعود علي الجامعة وطلابها مثل تعارفهم على أشقاءهم الأفارقة المشاركين فى هذا الأسبوع .



أشاد محمد صبحى بالجهود الكبيرة التي تبذل في جامعة أسوان بقيادة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة من أجل نجاح أسبوع الجامعات الإفريقية الذي يقام لأول مرة فى أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وبوابة مصر علي قارتنا السمراء .



وأشار إلى أن الإتحاد الرياضى للجامعات يشارك بفاعلية فى الإشراف علي الشق الرياضي والعروض الرياضية خلال هذا الأسبوع ، علاوة على الترويج الإعلامي وتسليط الضوء علي كافة الأنشطة الرياضية المقامة بالأسبوع فى كافة المواقع الإلكترونية التابعة للإتحاد الرياضى للجامعات.

