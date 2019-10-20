التعليم لـ «المدارس»: تأكدوا من انصراف جميع الطلاب قبل إغلاق الأبواب في نهاية اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس ، توصي بالتنبيه على مسئول الاشراف اليومي في كل مدرسة بعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي ، إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ، مع التشديد على غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي .



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن هذه التعليمات تشمل تكثيف الرقابة والإشراف اليومي على الطلاب بالمدارس أثناء فترات الراحة بين الحصص الدراسية والفسحة ، وأثناء خروج الطلاب لتجنب الازدحام ووقوع الحوادث.



كما تم التأكيد كذلك على ضرورة إلتزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة: (بداية اليوم الدراسي – الفسحة – موعد انصراف الطلاب).



وكانت قد وقعت واقعتين أثارت غضب اولياء الامور المهتمين بشأن اخبار التعليم واخبار المدارس في مصر ، حيث تم اغلاق بوابة المدرسة على هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة الابتدائية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ فوجدت نفسها وحيدة داخل المدرسة بعد أن عادت لفصلها لتبحث عن كتابها الضائع.



كما تكررت الواقعة نفسها في طنطا بمحافظة الغربية ، حيث تم اغلاق الباب الحديدي أثناء وجود طالب بمدرسة العجيزي خلال فعاليات الفترة المسائية ، و وجد الطالب نفسه بمفرده في المدرسة حيث انصرف جميع العاملين والإدارة دون أن يراه أحد.