قصة العصابة النسائية.. حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك بأسلوب المغافلة

قررت النيابة العامة حبس عصابة نسائية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهن بسرقة رواد البنوك بمنطقة النزهة.



وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من موظفة قالت إنه عقب خروجها من بنك فى شارع فريد سميكة ـ دائرة القسم قامت ثلاث سيدات "أدلت بأوصافهن التقريبية" بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى 37 ألف جنيه كان بحوزتها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها ٣ سيدات تم ضبطهن.



واعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بأسلوب " المغافلة " وأقررن بارتكابهن حادثي سرقة أخرى بذات الأسلوب بإجمالي ٤٠ ألف جنيه، وأضافن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

