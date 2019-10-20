أخبار التوك شو.. أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة.. وزير الآثار يزف بشرى للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن منطقة اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر سوف تفجر مفاجآت ضخمة للعالم، مضيفا:" أتوقع أن يتم اكتشاف آثار ضخمة في المنطقة".





وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أتوقع زيادة معدلات السياحة في مصر خاصة بعد الاكتشافات الأثرية الجديدة".





قال خالد العناني وزير الآثار، إن الدولة قوية ولا تلتفت للشائعات.

وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "فخر كبير اكتشاف خبيئة العساسيف بأيادي بعثة أثرية مصرية ولدينا 50 بعثة آثار مصرية تعمل على الاكتشافات الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية".





عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تسريبا صوتيا لمداخلة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، يفضح تدخله السافر في اختيار رؤساء الجامعات في تركيا، أثناء فترة رئاسته للوزارة.





وكشف التسجيل الصوتي تدخل أردوغان في اختيارات رؤساء الجامعات في اسطنبول.





قال بشير عبد الفتاح الخبير المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن أردوغان أطاح بالمنظومة الأمنية في تركيا وشكل مليشيا خاصة له ساندته في المحاولة الانقلابية في تركيا ولديهم صلاحيات بلا حدود ولا يحاسبهم أحد على أي تجاوزات.





وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان استقدم طيارين مدنيين لتدريبهم على مقاتلات حربية لأنه اعتقل ثلث الطيارين في سلاح الجو التركي لأنه يشك فيهم .





ال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر بيانا قال خلاله مخاطبًا اردوغان، يا أحمق كف عن ما تفعل وأوقف الحرب، مهددًا إياه بتدمير الاقتصاد التركي حال استمراره فيما يقوم به في شمال شرق سوريا.





لق الإعلامي أحمد موسى، على وضع مجسم لمفتاح الحياة مقلد أمام معبد الأقصر، قائلا:" عيب المنظر ده ولا يليق بالأقصر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:" ده عمل تنفيذي ملوش اي لازمة ودفعنا فلوس وخلاص".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إحنا إزاي نجيب مفتاح الحياة مقلد في مدينة بها ثلثا آثار العالم، ومفيش حد شاف المنظر ده وكان سعيد وهناك حالة غضب كبيرة في الأقصر ".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاكتشاف الأثري الخاص بخبيئة العساسيف بالأقصر متواجد في منطقة كان بها منازل.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم الحفر للوصول إلى الاكتشاف وتم اكتشاف التوابيت الخشبية بجوار بعضها البعض داخل الخبيئة".





قال أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، إن الشعب اللبناني لم يعد يتحمل التجاوزات والضغط والوضع الاقتصادي السيء ولكن المطلوب من الحكومة سوف تفعله الحكومة بمقترحها المقرر تقديمه.





وأضاف أواديس كيدانيان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المقترح يتضمن تخفيضات على رواتب الوزراء والنواب ورؤساء الحكومة والنواب والموظفين برئاسة الجمهورية ما يعطي اكتفاءً معينًا للشعب اللبناني، وتلك التخفيضات تصل إلى 50%".





قال عصام علي، والد الطالبة "هيام" التي حبست داخل المدرسة بـكفر الشيخ، أن ابنته حبست لأكثر من ساعة ونصف داخل المدرسة، حيث تذكرت أثناء خروجها من المدرسة نسيانها كتاب التربية الدينية، فعادت لأحضاره مرة أخرى، وعند خروجها من الفصل فوجئت بإغلاق باب المدرسة عليها.





وأشار "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، إلى أن أحد المارة سمع صراخ الابنة داخل أسوار المدرسة، ليقفز من فوق السور ليطمئن ابنته، واتجه على الفور الاتصال بالمسؤولين في المدرسة ، لافتا إلى أن ما حادث مع ابنته سببه إهمال جسيم من المدرسة بأكملها، ولا يحمل طرفا بعينه المسئولية.





قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن الأوضاع في لبنان أحداث مصيرية وخطيرة للغاية، مستنكرا تعليقات المصريين الساخرة على السوشيال ميديا حول ما يدور هناك.



