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حوادث

بأسلوب الطفاشة.. حبس عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:59 ص
حبس عصابة تخصصت في
حبس عصابة تخصصت في سرقة الحضانات
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة الحضانات بالنزهة.

وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة، حيث تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحبة حضانة قررت باكتشافها سرقة ( 3 شاشات ، راوتر ، كاميرا ، هاتف محمول) من داخل الحضانة ملكها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطهم.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانة بأسلوب " المفتاح المصطنع" المعروف باسم "الطفاشة" وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط ( 3 شاشات ، هاتف محمول) المستولى عليهم من المجني عليها الأولى، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
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