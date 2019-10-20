Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة صور من المطربة سميرة سعيد من حفلها فى عمان .

وتألقت سميرة سعيد بفستان باللون الزهري من لابورجوازي ، من القماش الشيفون والأكمام الطويلة ،لأسفل الساق بطول الفستان المفتوحة من الجنب.

وحرصت سميرة سعيد على تسريحة شعر انسيابية متروك على الأكتاف، واضعة بعض لمسات المكياج الهادئ، ونسقت معه بعض من الإكسسوارات البسيطة.

إليكم إطلالة سميرة سعيد فى عمان بالأزرق الشيفون .
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

نداء شرارة تتألق بفستان سهرة للمحجبات

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور

أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدا

اخبار الزمالك اليوم | الفريق الأبيض يفوز على المقاولون | ضربة موجعة لـ الملكي .. ومباراة القمة بدون ساسى مرفوضة

ملخص وأهداف مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ظهور نادر | حلا شيحة تبهر متابعيها بصورة ابنتها.. شاهد

اخبار الفن | حبس اللبنانية قمر.. وتمزيق فستان حليمة بولند.. وأحدث ظهور لـ حفيدي هاني شاكر

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور