بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة صور من المطربة سميرة سعيد من حفلها فى عمان .



وتألقت سميرة سعيد بفستان باللون الزهري من لابورجوازي ، من القماش الشيفون والأكمام الطويلة ،لأسفل الساق بطول الفستان المفتوحة من الجنب.



وحرصت سميرة سعيد على تسريحة شعر انسيابية متروك على الأكتاف، واضعة بعض لمسات المكياج الهادئ، ونسقت معه بعض من الإكسسوارات البسيطة.



إليكم إطلالة سميرة سعيد فى عمان بالأزرق الشيفون .