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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر وريال مدريد يتراجع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:57 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم 4 مباريات في الدوري الإسباني ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ، التي شهدت تعرض ريال مدريد لأول خسارة له في الليجا على يد مايوركا ، وفوز برشلونة على إيبار بثلاثية.

ويرصد صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي شهد للمرة الأولى تصدر برشلونة لجدول الترتيب.

المركز الأول : برشلونة برصيد 19 نقطة

المركز الثاني : ريال مدريد برصيد 18 نقطة

المركز الثالث: غرناطة برصيد 17 نقطة

المركز الرابع: أتليتكو مدريد برصيد 16 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري الإسباني
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