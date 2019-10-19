ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر وريال مدريد يتراجع

أقيمت اليوم 4 مباريات في الدوري الإسباني ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ، التي شهدت تعرض ريال مدريد لأول خسارة له في الليجا على يد مايوركا ، وفوز برشلونة على إيبار بثلاثية.



ويرصد صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي شهد للمرة الأولى تصدر برشلونة لجدول الترتيب.



المركز الأول : برشلونة برصيد 19 نقطة



المركز الثاني : ريال مدريد برصيد 18 نقطة



المركز الثالث: غرناطة برصيد 17 نقطة



المركز الرابع: أتليتكو مدريد برصيد 16 نقطة