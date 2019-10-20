حبس لصين تخصصا في سرقة السيارات بمدينة السلام

قررت النيابة العامة حبس لصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات بمدينة السلام.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من أحد أصحاب معارض بيع السيارات الكائنة دائرة القسم مفادها قيام شخصين بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عاملين وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها.



واعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب " توصيل كونتاك خارجي " كما قررا بارتكاب حادث سرقة سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها بذات الأسلوب ، تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بدائرة القسم.