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رياضة

اليوم.. بني سويف يستضيف الصاعد شبان المسلمين قنا في افتتاحية القسم الثاني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الاول بنادي بني سويف منافسه شبان المسلمين قنا اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

ويسعي فريق بني سويف بقيادة حسن موسي لبداية قوية للمسابقة مستغلا عامل الارض والجمهور وحصد ثلاث نقاط املا في تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.

على جانب اخر يحاول فريق شبان المسلمين بقنا بقيادة كمال الزين الصاعد حديثا للدوري القسم الثاني لتحقيق افضل نتيجة ممكنة امام بني سويف علي ملعبه.

جدير بالذكر ان فريق بني سويف احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصعيد الموسم الماضي واحتل اسوان الصادرة وصعد للدوري الممتاز.
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