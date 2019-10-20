Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الشرنوبي يعود إلى الساحة الفنية بمسلسل وحفل مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
Advertisements
آيه عاطف
يعود محمد الشرنوبى بأعمال فنية قوية منها بطولة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" وحكاية "ما تيجى يا مليجى" بجانب العديد من النجوم منهم هدى المفتى ومحمود حجازى ودنيا عبدالعزيز.

المسلسل من إنتاج أحمد عبدالعاطى وشركه سنرجى ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى وسوف يذاع من يوم الأحد إلى الخميس على قناه MBC4 الساعه 9 مساءًا والأسبوع القادم على قناه On E.

كما يستعد الشرنوبي، لإحياء حفل كبير بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربيه الدوره 28 يوم الأثنين 11 نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. عرض مسلسل نصيبي وقسمتك 3 على قناة ON

شاهد.. كريم قاسم في كواليس نصيبي وقسمتك 3

منير مراد يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك 3 .. شاهد

مين طفى النور .. كريم قاسم يروج لـ مسلسل نصيبي وقسمتك3

مستنية رأيكم .. ملك قورة تروج لـ نصيبي وقسمتك 3

11 نوفمبر.. حفل كارمن سليمان ومحمد الشرنوبى وفايا يونان بالأوبرا

ترشيحاتنا

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

شاهد.. والد أحمد مكي في أخر ظهور له قبل رحيله

أول استقالة في الحكومة اللبنانية بعد مظاهرات بيروت

6 مباريات بدون فوز.. ألميريا تركي آل الشيخ يواصل السقوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني

الرئاسة التركية: الجيش السوري يعلن الحرب علينا بهذا التحرك

قبل أن تطال قلبك.. حيل مجربة لمحاربة الدهون الثلاثية في الدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور