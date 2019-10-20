الشرنوبي يعود إلى الساحة الفنية بمسلسل وحفل مهرجان الموسيقى العربية

يعود محمد الشرنوبى بأعمال فنية قوية منها بطولة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" وحكاية "ما تيجى يا مليجى" بجانب العديد من النجوم منهم هدى المفتى ومحمود حجازى ودنيا عبدالعزيز.



المسلسل من إنتاج أحمد عبدالعاطى وشركه سنرجى ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى وسوف يذاع من يوم الأحد إلى الخميس على قناه MBC4 الساعه 9 مساءًا والأسبوع القادم على قناه On E.



كما يستعد الشرنوبي، لإحياء حفل كبير بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربيه الدوره 28 يوم الأثنين 11 نوفمبر.