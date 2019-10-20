المنيا يستضيف سوهاج الطموح في دوري القسم الثاني .. اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي المنيا منافسه سوهاج اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



ويسعي المنيا بقيادة سمير كمونة لتحقيق الثلاث نقاط الأولى في بداية مشواره بالمسابقة مستغلا عامل الارض والجمهور والمنافسه مبكرا علي صدارة المجموعة وتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .



ويدخل فريق سوهاج المباراة الأولى في القسم الثاني بطموح جديد تحت قيادة محمود نبيل رامبو المدير الفني أملا في المنافسة بشراسة علي الصعود للدوري الممتاز .