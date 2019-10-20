طهطا يحل ضيفا ثقيلا على بترول أسيوط بالقسم الثاني .. اليوم

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي طهطا ضيفا ثقيلا على منافسه بترول أسيوط اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني .



ويدخل طهطا المباراة بقيادة بركات إبراهيم المدير الفني بطموح الفوز وتحقيق انطلاقة قوية خصوصا وأن المباراة خارج ارضه سعيا للمنافسه علي الصعود للدوري الممتاز .



ويسعي بترول أسيوط الصاعد حديثا الي دوري القسم الثاني بقيادة محمد عبدالسميع المدير الفني لإستغلال عاملى الارض والجمهور لتقديم نفسه بقوة امام المنافسين بالمسابقة .