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رياضة

طهطا يحل ضيفا ثقيلا على بترول أسيوط بالقسم الثاني .. اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بنادي طهطا ضيفا ثقيلا على منافسه بترول أسيوط اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني .

ويدخل طهطا المباراة بقيادة بركات إبراهيم المدير الفني بطموح الفوز وتحقيق انطلاقة قوية خصوصا وأن المباراة خارج ارضه سعيا للمنافسه علي الصعود للدوري الممتاز .

ويسعي بترول أسيوط الصاعد حديثا الي دوري القسم الثاني بقيادة محمد عبدالسميع المدير الفني لإستغلال عاملى الارض والجمهور لتقديم نفسه بقوة امام المنافسين بالمسابقة .
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