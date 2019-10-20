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رياضة

محمد سالم: مباراة الزمالك والمقاولون كانت صعبة وفرجاني ساسي استحق الطرد.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
قال محمد سالم، لاعب المقاولون العرب، إن فريقه كان من الممكن أن يتعادل أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالخسارة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف محمد سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مباراة الزمالك كانت صعبة وسيتم تعويض الخسارة.

وأشار صاحب هدف فريقه الوحيد في شباك الزمالك إلى أنه توقع وصول الكرة إليه وقام بتسجيل الهدف سريعا في شباك محمد عواد واستغل خطأه للتسجيل، ورفض الاحتفال بالهدف احتراما لجمهور فريقه السابق.

وأضاف أن لاعبي الفريق تعرضوا لتدخل عنيف من عدد من لاعبي الزمالك من ضمنهم فرجاني ساسي الذي تدخل بشدة مع أحمد الشيمي وكان يستحق الطرد وحصل على إنذار.
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