ديروط يستضيف تليفونات بني سويف في انطلاقة القسم الثاني .. اليوم

يستضيف الفريق الأول بنادي ديروط منافسه تليفونات بني سويف اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .



ويسعي ديروط بقيادة محمد يوسف للظهور بشكل أقوي في الموسم الجديد بعدما كان مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث الموسم الماضي مستغلا عامل الأرض والجمهور .



ويدخل فريق تليفونات بني سويف بقيادة احمد شعبان المباراة بهدف اظهار القوة والشراسة مبكرا مؤكدا علي المنافسة علي الصعود في الموسم الجديد .