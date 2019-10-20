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رياضة

ديروط يستضيف تليفونات بني سويف في انطلاقة القسم الثاني .. اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول بنادي ديروط منافسه تليفونات بني سويف اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .

ويسعي ديروط بقيادة محمد يوسف للظهور بشكل أقوي في الموسم الجديد بعدما كان مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث الموسم الماضي مستغلا عامل الأرض والجمهور .

ويدخل فريق تليفونات بني سويف بقيادة احمد شعبان المباراة بهدف اظهار القوة والشراسة مبكرا مؤكدا علي المنافسة علي الصعود في الموسم الجديد .
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