محمد مصيلحي: الاتحاد استحق ركلة جزاء أمام وادي دجلة والحكم ألغى هدفا صحيحا

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري عن تفاصيل حديثه مع جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم بعد خطأ حكم مباراة ناديه أمام وادي دجلة.



وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "شاهدت المباراة من مقصورة المباراة ويتواجد تلفزيون بجوارها، تأكدت فورًا انا والحاضرين من صحة ركلة الجزاء التي لم تحتسب وصحة الهدف الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل".



وأضاف "مينفعش ابقى عامل فريق كويس وجهاز فني محترم والشكل في الملعب أفضل وأحس بالظلم بالشكل ده".



واستكمل "جمال الغندور أكد لي أن هناك عقاب شديد سيحدث لحكم المباراة، ولكن أعلم جيدًا أن نهاية شكوتي ضد الحكم ستكون الدرج".

