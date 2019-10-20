مصيلحي: الاتحاد في مهمة وطنية بالمغرب ونتمنى الحفاظ على لقب البطولة العربية

تحدث محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري عن مشاركة فريق كرة السلة الخاص بالفريق السكندري في البطولة العربية المقامة بالمغرب من 21 لـ 31 أكتوبر الحالي.



وقال مصيلحي رئيس البعثة في المغرب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "القرعة ستقام صباح يوم الأحد ونتمنى أن تكون جيدة بالنسبة لنا".



وأضاف "نحن حامل اللقب ونخوض البطولة وهدفنا هو الحفاظ على اللقب مرة أخرى، نملك جهاز قوي بقيادة أحمد مرعي ولاعبين مميزين".



وأستكمل مصيلحي: "اللعيبة عارفة انها رايحة في مهمة وطنية وان شاء الله نرجع باللقب".