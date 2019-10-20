Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
ريهام بكير
تغلب نادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى، والتى استضافها استاد السلام الدولى، ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتصدر ترتيب جدول المسابقة المحلية.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وسجل هدف ذئاب الجبل محمد سالم.

منح الدولى محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية إلى سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب وتم طرده فى الوقت بدل الضائع قبل أن يطرد فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وفي أول تعليق لخالد الغندور على المباراة ، فجر مفاجاة بشأن الهدف الأول للمارد الأبيض، حيث أكد أن احتساب "كورنر" للزمالك قرار خاطئ لأن الحكم ظن أن الكرة اصطدمت بلاعب المقاولون ولكنها لم تصطدم في الواقع ، وكانت النتيجة أن القرار صنع الهدف الأول للمارد الأبيض.

وقال الغندور خلال مقدمة برنامجه الزمالك اليوم، الغريب أن لاعبي ذئاب الجبل اعترضوا على القرار عقب إحراز الهدف وليس قبله، فكان من الأولى الاعتراض قبل تنفيذ قرار الحكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة مثيرة| فرجاني ساسي يتعادل لـ الزمالك بعد 3 دقائق أمام المقاولون .. فيديو

الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاولون وقبل لقاء الأهلي والجونة

ترشيحاتنا

أنفاق بورسعيد الجديدة .. تنقلك إلى سيناء في 20 دقيقة فقط .. فيديو

ليلة زفاف | منة فضالى تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور

قبل الولادة بأيام.. 15 إطلالة تبرز جمال مي كساب.. شاهد

حفل زفاف.. حليمة بولند تثير الجدل بـ فستانها الممزق.. فيديو

إنس ولا جان.. 8 حرائق في يوم واحد بعقار به دار أيتام بـ أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور