تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

تغلب نادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى، والتى استضافها استاد السلام الدولى، ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتصدر ترتيب جدول المسابقة المحلية.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وسجل هدف ذئاب الجبل محمد سالم.



منح الدولى محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية إلى سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب وتم طرده فى الوقت بدل الضائع قبل أن يطرد فرجاني ساسي لاعب الزمالك.



وفي أول تعليق لخالد الغندور على المباراة ، فجر مفاجاة بشأن الهدف الأول للمارد الأبيض، حيث أكد أن احتساب "كورنر" للزمالك قرار خاطئ لأن الحكم ظن أن الكرة اصطدمت بلاعب المقاولون ولكنها لم تصطدم في الواقع ، وكانت النتيجة أن القرار صنع الهدف الأول للمارد الأبيض.



وقال الغندور خلال مقدمة برنامجه الزمالك اليوم، الغريب أن لاعبي ذئاب الجبل اعترضوا على القرار عقب إحراز الهدف وليس قبله، فكان من الأولى الاعتراض قبل تنفيذ قرار الحكم.