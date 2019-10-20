بخمسة جنيه.. مشروب طبيعي يعالج آلام العظام والمفاصل

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير تغذية السباحين عن مشروب طبيعي يمكنه أن يعالج "التهاب المفاصل" وهو ألم يصيب الجسم ويسبب صعوبة في التحرك، وتصبح المفاصل قاسية ويكون بها احمرار ويلاحظ التورم، وهذا يقلل من نطاق حركتها ويسبب مشاكل في حركة اليدين والقدمين.



وأضاف أن التهاب المفاصل سببه احتكاك فى الأنسجة والعضلات بعضها ببعض على مر السنين، وقد يكون التهاب المفاصل أيضًا وراثيًا في طبيعته، أو بسبب عوامل أخرى مثل السمنة، أو نمط الحياة غير المستقرة، أو المشاركة القصوى في الرياضة.



وأضاف عبد الرحمن شمس لـ صدى البلد أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد فى خسارة الوزن الزائد.



المكونات:

-1 الخيار

-1 جذر الكركم الطازج

-قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا



طريقة التحضير :

قطع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.

أضف جذر الكركم إليها.

إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.

أضف الماء إذا لزم الأمر.

أضف مستخلص الفانيلا.



ونصح " أخصائى التغذية " بشرب هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم لتخفيف سريع من آلام التهاب المفاصل، إذا كان التهاب المفاصل بسبب السمنة، فإن فقدان الوزن مع تناول هذا العصير سيساعدك على التخلص من آلام التهاب المفاصل مع ممارسة الرياضة في روتينك اليومي سوف تبقي العضلات والمفاصل في صحة جيدة واتباع نظام غذائي صحي ومعدل تناول منتظم للأطعمة المضادة للالتهابات والأكسدة.