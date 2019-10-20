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رياضة

5000 مشجع .. موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
جماهير الإسماعيلي
جماهير الإسماعيلي
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ريهام بكير
أرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادى الإسماعيلى يفيد بالموافقة على حضور 5000 مشجع في مباراته أمام الجزيرة الاماراتي في ذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

على ان يكون توزيع الجماهير على النحو التالي : في الدرجة الثالثة يسار عدد 700 مشجع ، وفي الثانية 1800 مشجع ، وعدد 1000 مشجع للمقصورة العلوية ، و1000 أخرى للمقصورة الأمامية

وفي سياق متصل تلقى مسئولو الدراويش إخطارًا من الفريق الإماراتي بتحديد يوم 21 أكتوبر، موعدًا لوصولهم لمصر استعدادا للمباراة المقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري.
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